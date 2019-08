Brandt schwärmt von Coutinho: "Ein geiler Spieler"

Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat mit seinem Transfercoup auch den großen Meister-Rivalen beeindruckt. "Philippe Coutinho ist ein geiler Spieler. Ich bin ein absoluter Fan von ihm. Er hat in Liverpool fantastisch gespielt", sagte Nationalspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund am Samstag über den Brasilianer, den der FC Bayern vom FC Barcelona ausleiht.

Brandt outet sich als Fan von Coutinho © SID

Die Münchner hatten den Deal nach ihrem Liga-Auftaktspiel am Freitag gegen Hertha BSC (2:2) bestätigt. "Er ist eine absolute Bereicherung", schwärmte Brandt nach dem Dortmunder 5:1 gegen den FC Augsburg: "Ich freue mich, dass sich so ein Spieler entscheidet, in die Bundesliga zu kommen."