Brasilianer Luis bangt um WM-Teilnahme

Madrid (SID) - Rekordweltmeister Brasilien bangt um die WM-Teilnahme von Filipe Luis. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger von Atletico Madrid hat sich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Lokomotive Moskau (5:1) einen Wadenbeinbruch zugezogen. Das teilte sein Klub am Freitag mit.

Wadenbeinbruch: Filipie Luis (M.) bangt um die WM © SID

Luis fehlt damit auch im Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland am 27. März in Berlin. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni. Brasilien trifft in der Vorrunde auf die Schweiz, Serbien und Costa Rica.