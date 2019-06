Brasilien erhöht Sicherheitsmaßnahmen für Copa America

Rio de Janeiro (SID) - Das Gastgeberland Brasilien hat für die am Freitag startende Copa America umfassende Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Zum Auftaktspiel Brasilien-Bolivien in Sao Paulo werden Scharfschützen und Spürhunde im Land des fünfmaligen Fußball-Weltmeisters eingesetzt, um die Sicherheit für die zahlreichen Fans zu gewährleisten.

Der Gastgeber hat die Sicherheitsmaßnahmen erhöht © SID

In den Stadien sind insgesamt bis zu 10.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, die Polizei will derweil außerhalb der Arenen Ausschreitungen durch Hooligans verhindern. "Mit all unserer Erfahrung kann ich garantieren, dass wir die Voraussetzungen für eine sichere Copa America haben", sagte Cesar Martinez, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsministeriums, der Nachrichtenagentur AFP.

Brasilien war bereits 2013 Gastgeber des Confederations Cup, 2014 der Weltmeisterschaft und 2016 der Olympischen Spiele - bei keinem der Großveranstaltungen habe es größere Zwischenfälle gegeben.

Das Auftreten gewaltbereiter Rowdys zählt zu den größten Problemen im brasilianischen Fußball. Während der Copa America werde es nicht nur eine täglich aktualisierte Datenbank von international bekannten Hooligans geben, sondern auch die Sicherheit auf Flughäfen, in Hotels, auf den Straßen sowie an touristischen Orten soll durch Polizeipräsenz erhöht werden.