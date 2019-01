Brasilien leistet DHB-Team Schützenhilfe - Dänemark und Norwegen marschieren

Berlin (SID) - Die deutschen Handballer können dank brasilianischer Schützenhilfe in der WM-Hauptrunde aus einer günstigen Ausgangsposition um den angestrebten Platz im Halbfinale kämpfen. Die Südamerikaner besiegten Russland am Dienstag 25:23 (15:10) und zogen in der Tabelle der Gruppe A mit 4:4 Punkten dank des gewonnenen direkten Vergleichs an den Osteuropäern vorbei auf Rang drei.

Leonardo Tercariol ließ gegen Russland nur 23 Tore zu © SID

Sollte Brasilien diesen Platz durch einen zu erwartenden Erfolg gegen Außenseiter Korea im letzten Gruppenspiel verteidigen, würde die deutsche Mannschaft die zwei gewonnenen Punkte vom 34:21-Erfolg über die Selecao mitnehmen in die Hauptrunde, in der es gegen die drei besten Teams der Gruppe B geht.

Serbien, am Donnerstag (18.00 Uhr/ARD) letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft, wahrte seine Chance auf das Weiterkommen durch das mühsame 31:29 (14:16) gegen Korea.

In der Gruppe C erreichte Mitausrichter Dänemark mit dem vierten Sieg im vierten Spiel vorzeitig die Hauptrunde. In Herning gewannen die Dänen souverän 28:17 (11:8) gegen Österreich. Die Bundesliga-Spieler Niklas Landin (Kiel) und Rasmus Lauge (Flensburg) waren mit jeweils sechs Toren beste Werfer des Gastgebers.

Offen bleibt das Rennen um den Gruppensieg und die beste Ausgangsposition in der Hauptrunde, da auch Norwegen beim 41:20 (21:12) gegen Chile seine weiße Weste wahrte und ebenfalls vorzeitig in die zweite Gruppenphase einzog. Der erst 18 Jahre Alexander Blonz traf achtmal beim vierten Sieg des Vizeweltmeisters, der am Donnerstag zum Abschluss gegen Dänemark spielt.