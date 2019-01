Brasilien leistet Schützenhilfe: DHB-Auswahl bei Sieg gegen Russland in WM-Hauptrunde

Berlin (SID) - Die deutschen Handballer können dank brasilianischer Schützenhilfe bereits am Montagabend in die Hauptrunde der Heim-WM einziehen. Durch den 24:22 (14:11)-Erfolg der Südamerikaner gegen Serbien wäre die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei einem Sieg gegen Russland in Berlin (18.00 Uhr/ARD) nicht mehr von einem der ersten drei Plätze in der Gruppe A zu verdrängen und hätte damit ihr erstes Etappenziel erreicht.