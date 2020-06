Brasilien plant Ligastart am zweiten August-Wochenende

Köln (SID) - Nach dem regionalen Alleingang in Rio de Janeiro soll bald auch wieder in den beiden höchsten nationalen Ligen Brasiliens Fußball gespielt werden. In Absprache mit den 40 Erst- und Zweitligisten legte der nationale Verband CBF trotz weiter steigender Zahlen von Neuinfektionen an COVID-19 das zweite August-Wochenende (8./9.) für den Restart fest.

Flamengos Luis kann auf baldigen Saisonstart hoffen © SID

"Die Rückkehr des Fußballs hängt von der Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden ab", heißt es vorsichtig in der CBF-Pressemitteilung. Doch alleine 19 der 20 Serie-A-Klubs haben bereits zugestimmt, ihre Heimspiele zu verlegen, falls es in der eigenen Stadt wegen der Virus-Pandemie keine Freigabe für Sportevents gäbe.

Mit dem neuen Kalender würden im vom Virus nach absoluten Zahlen am zweitschlimmsten betroffenen Land nach den USA die 38 Ligaspieltage im Februar 2021, also zwei Monate später als üblich, enden, weil im neuen Spielplan auch noch die in Hin- und Rückspielen ausgetragenen Pokalrunden sowie die FIFA-Termine für Länderspiele berücksichtigt werden müssten.

Da der Gesamtzeitraum der Spielzeit damit um einen Monat gekürzt würde, würden zu Beginn der nationalen Saison parallel auch noch die regionalen Bundeslandmeisterschaften laufen. Während in Rio de Janeiro der Campeonato Carioca am 18. Juni loslegte, nach zwei Tagen aber wieder vorübergehend gestoppt wurde, plant das Bundesland Sao Paulo erst im August mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf regionaler Ebene. Die beiden Bundesländer stellen allein neun der 20 Erstligisten.