Brasilien vor WM noch gegen Kroatien und Österreich

Köln (SID) - Auf dem Weg zur WM nach Russland holt sich die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ihren Feinschliff bei zwei abschließenden Länderspielen gegen Kroatien und Österreich. Gegen die ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifizierten Kroaten ist am 3. Juni London als Spielort geplant. Das Duell gegen die Österreicher, bei der Endrunde nur Zuschauer, findet am 10. Juni in Wien statt.

Die ersten beiden WM-Härtetests stehen in den nächsten Tagen an. Am Freitag ist die Selecao in Moskau bei WM-Gastgeber Russland zu Gast, ehe am kommenden Dienstag in Berlin die Revanche für das 1:7 bei der WM 2014 gegen Weltmeister Deutschland folgt. Bei der Endrunde trifft der WM-Rekordchampion auf die Schweiz, Costa Rica und Serbien.

In die eigentliche WM-Vorbereitung startet Brasilien am 21. Mai mit einem einwöchigen Trainingslager im CBF-Trainingszentrum in Teresopolis vor den Toren Rio de Janeiros. Vom 28. Mai bis 8. Juni geht es mit einem Trainingslager in London auf dem Gelände von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Am 11. Juni bezieht die Truppe von Nationaltrainer Tite dann ihr WM-Quartier in Sotschi.