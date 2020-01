Brasiliens Judo-Olympiasiegerin Silva wegen Dopings gesperrt

Köln (SID) - Die brasilianische Judo-Olympiasiegerin Rafaela Silva ist wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden und kann damit nicht an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) teilnehmen. Die 27-Jährige war im Juli bei den Panamerikanischen Spielen in Lima positiv auf das verbotene Asthmamittel Fenoterol getestet worden.

Ist wegen Dopings zwei Jahre gesperrt: Rafaela Silva © SID

Silva, die ihre Unschuld beteuert, will nach Angaben des brasilianischen Verbandes CBJ die Entscheidung des Judo-Weltverbandes IJF vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anfechten.

"Ich bin völlig zuversichtlich, beweisen zu können, dass die Substanz zufällig in meinen Körper gelangt ist. Wir werden bis zum Ende für meinen Traum kämpfen, mein Land bei Olympia in Tokio vertreten zu können, denn ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe", zitiert die CBJ Silva.

Silva stammt aus der berüchtigten Favela Cidade de Deus in Rio de Janeiro. Ihr Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen bis zum Olympiasieg bei den Heimspielen in Rio 2016 machte sie zu einer der populärsten Sportlerinnen ihres Landes.