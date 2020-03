"Brauche jede Trainingssekunde" - Nguyen bangt um vierten Olympiastart

Stuttgart (SID) - Nach langer Verletzungspause bangt Kunstturner Marcel Nguyen wegen des aktuellen Trainingsstopps im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie um seine vierte Olympiateilnahme. "Ich bin gerade erst wieder an die Geräte gegangen und brauche jede Trainingsminute, ja jede Trainingssekunde", sagte der 32-Jährige im SWR-Interview.

Führt das Männer-Aufgebot an: Marcel Nguyen © SID

Der Unterhachinger, 2012 in London Olympiazweiter im Mehrkampf, hatte sich im Oktober vergangenen Jahres einer schweren Schulteroperation unterzogen. Aktuelles sportliches Ziel des zweimaligen Barren-Europameisters sind die deutschen Meisterschaften am 6./7. Juni in Oberhausen im Rahmen der "Finals Rhein Ruhr 2000" in Nordrhein-Westfalen - sofern sie denn stattfinden können.