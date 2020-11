Braunschweig: Mittmann neuer Geschäftsführer und Sportdirektor

Köln (SID) - Nach dem Rückzug von Oliver Braun wird Nils Mittmann Geschäftsführer und Sportdirektor bei den Löwen Braunschweig aus der Basketball Bundesliga (BBL). Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Der gebürtige Braunschweiger hat 14 Jahre lang in der BBL gespielt.

NBA-Star Schröder ist bei den Löwen Alleingesellschafter © SID

"Nils ist ein Gesicht des Braunschweiger Basketballs, wir haben bereits zusammen auf dem Parkett gestanden und uns schon damals sehr gut verstanden. Ich habe ihn nicht nur als Mitspieler, sondern auch als Menschen immer sehr geschätzt und bin mir sicher, dass er der richtige Mann für unsere Zukunft ist", sagte Nationalspieler Dennis Schröder. Der NBA-Profi ist Alleingesellschafter bei den Niedersachsen.

Mittmann (41) habe "in den vergangenen Jahren wertvolle berufliche Erfahrungen sammeln können, die unserer Organisation helfen werden", so Schröder: "Außerdem haben Nils und ich die gleichen Visionen und identische Ziele - und er ist jung und hungrig, so wie unsere Mannschaft und die Organisation an sich."

Braun (47) hatte seine Posten nach nur vier Monaten aufgegeben und soll künftig eine wichtige Rolle im Aufsichtsrat übernehmen.

SID us cp