Braunschweig: Podschadli löst Voigt als Geschäftsführer ab

Braunschweig (SID) - Olaf Podschadli (49) löst am 1. Januar Soeren Oliver Voigt als Geschäftsführer bei Eintracht Braunschweig ab. Das gab der abgeschlagene Tabellenletzte der 3. Liga am Mittwoch bekannt. Podschadli war zuletzt in der Finanzabteilung des Volkswagen-Konzerns tätig und erhält beim Traditionsklub einen Vertrag bis Ende Juni 2021.

"Eintracht Braunschweig befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Situation und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Herausforderungen zu meistern und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen", sagte Podschadli: "Als gebürtiger Braunschweiger und langjähriger Eintracht-Fan liegt mir natürlich auch emotional enorm viel am Erfolg dieses Klubs."

Voigt hatte Anfang Dezember nach 18-jähriger Tätigkeit seinen Rückzug aus dem Klub angekündigt. Er verlässt die Eintracht Ende Januar, wird bis zum 31. März 2019 aber noch im Lizenzierungsverfahren für die Saison 2019/2020 mitwirken. Den Braunschweigern droht der Absturz in die Regionalliga. Der deutsche Meister von 1967 belegt derzeit mit nur 13 Punkten abgeschlagen den letzten Tabellenplatz.

2013 hatte Voigt die Löwen zusammen mit Sportchef Marc Arnold und Trainer Torsten Lieberknecht in die Bundesliga geführt - innerhalb eines halben Jahres verlässt er nun als Letzter dieses Führungs-Trios den Verein.