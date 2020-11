Braunschweig: Zwei Profis positiv auf Corona getestet

Braunschweig (SID) - Bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wurden zwei Profis positiv auf das Coronavirus getestet. Die Namen nannte der Klub nicht. Die Spieler hätten zuletzt verletzungsbedingt nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, wie der Tabellen-14. am Donnerstag mitteilte. Die Profis seien "aktuell symptomfrei und befinden sich in häuslicher Isolation", wie es weiter hieß: "Vorsorglich haben sich auch zwei weitere Spieler sowie zwei Mitglieder des Funktionsteams in Quarantäne begeben." Ein für Donnerstag angesetztes Testspiel gegen Arminia Bielefeld wurde abgesagt.

Braunschweig muss ab 2019 ohne Oliver Voigt auskommen © SID

Weitere Maßnahmen werden nun "in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Braunschweig festgelegt", teilten die Löwen mit - solange ruht der Trainingsbetrieb. In der 2. Liga empfängt die Eintracht nach der Länderspielpause am 21. November den Karlsruher SC.