Braunschweig verpflichtet Stürmer Kupusovic aus Belgrad

Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Njegos Kupusovic vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad verpflichtet. Der 19 Jahre alte Angreifer war in der vergangenen Saison an Erzgebirge Aue ausgeliehen, absolvierte dort aber lediglich drei Kurzeinsätze (ein Tor) in der zweiten Liga. Kupusovic unterschreibt bis 2022 beim Aufsteiger.

Kupusovic wechselt zu Zweitligist Eintracht Braunschweig © SID

"Wir sehen in Njegos mit seinen 19 Jahren einen hochtalentierten und sehr kompakten Stürmer", sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann.