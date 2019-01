Breitenreiter: Diskussion "hat keinen Einfluss auf mein Coaching"

Dortmund (SID) - Trotz der prekären Tabellensituation geht Hannovers Cheftrainer Andre Breitenreiter gelassen in das richtungweisende Spiel bei Herbstmeister Borussia Dortmund am Samstag. "Wir sind voll fokussiert, die Diskussion hat keinen Einfluss auf mein Coaching", sagte der Fußballlehrer bei Sky, "wir sind gut vorbereitet, ich hoffe, dass wir eine gute Leistung abrufen."

Breitenreiter blendet die Diskussionen aus © SID

Angesprochen auf die fehlende Rückendeckung durch die Führung der Niedersachsen meinte Breitenreiter: "Wir haben elf Punkte nach 18 Spielen. Der Verein setzt großes Vertrauen in mich und hat dieses in mich gesetzt. Andere Trainer hätten in Hannover vielleicht schon angesichts der Situation gehen müssen."

In der vergangenen Woche war in Medien schon über eine Ablösung von Breitenreiter spekuliert worden. Doch 96-Präsident hatte am vergangenen Montag überraschend betont, dass er vorläufig nicht an eine Ablösung des Coaches denke.