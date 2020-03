Breitner kritisiert IOC - Tokio "ein Hochamt des Dopings"

Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Paul Breitner hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) scharf kritisiert. "Wenn ich diese unverantwortlichen Profilneurotiker des IOC sehe, kommt mir das Kotzen! Die wollen allen Ernstes ein Hochamt des Dopings in Tokio im Sommer. Sind die blind? Wissen die nicht, was jetzt abgeht", sagte Breitner im Interview mit tz und Münchner Merkur (Samstagausgabe).

IOC: Paul Breitner zeigt großes Unverständnis © SID

Das IOC hält trotz der Corona-Pandemie bisher an der Austragung der Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August) in Tokio fest. "Wie kann ich an einer solchen Veranstaltung festhalten, nur weil die Japaner keine Zahlen rausgeben oder sie mit ihren Zahlen alles tun, um die Weltöffentlichkeit zu blenden? Um einen Grund zu haben, um an diesen Olympischen Spielen festzuhalten. Ja verdammt nochmal, wer braucht in diesen Zeiten diese Spiele? Niemand!", sagte Breitner.