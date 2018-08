Bremen: Käuper womöglich mit schwerer Verletzung

Worms (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss nach dem 6:1 (5:1)-Sieg im DFB-Pokal bei Wormatia Worms wohl länger auf den 21-jährigen Ole Käuper verzichten. "Ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn er in den nächsten ein, zwei Wochen wieder ins Training einsteigt", sagte Trainer Florian Kohfeldt: "Das sah leider nicht gut aus und tut mir wirklich leid für den Jungen."

Ole Käuper hat sich womöglich schwer am Fuß verletzt © SID

Der Mittelfeldspieler war in der 65. Minute eingewechselt worden und musste mit einer Verletzung am Fuß neun Minuten später wieder vom Platz. "Ole wird wieder aufstehen und wir werden weiter für ihn da sein", sagte Kohfeldt. Käuper hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison wegen einer Operation am Fuß 16 Spiele verpasst.