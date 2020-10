Bremen: Profi positiv auf Corona getestet - Rest des Teams in freiwilliger Quarantäne

Bremen (SID) - Nächster positiver Corona-Fall in der Bundesliga: Ein Profi von Werder Bremen hat sich vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky) mit COVID-19 angesteckt. Das gaben die Hanseaten bekannt und sagten daraufhin das für Donnerstag geplante Training ab. Den Namen des Spielers nannte Werder nicht, der Profi habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Dem Profi gehe es gut und er weise keinerlei Symptome auf.

Der nächste Coronatest für das Team ist am Freitag © SID

Zudem ordnete das zuständige Gesundheitsamt an, dass "sich ein weiterer Profi und ein Mitglied des Funktionsteams trotz negativer Testergebnisse in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen", wie es weiter hieß. Der Rest der Mannschaft und das gesamte Trainerteam um Chefcoach Florian Kohfeldt befinden sich bis zum nächsten Coronatest am Freitag in einer freiwilligen häuslichen Quarantäne.