Bremen droht Ausfall von Pizarro in Leverkusen

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen droht im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) der Ausfall von Stürmer Claudio Pizarro. Wie die Werderaner am Mittwoch mitteilten, zog sich der 40-Jährige im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. In den nächsten Tagen sollen weitere Untersuchungen folgen.