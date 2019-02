Bremen träumt nach Pokalcoup vom Titel

Dortmund (SID) - Werder Bremen träumt nach dem Pokalcoup beim souveränen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund vom ersten Titel seit zehn Jahren. "Ich habe den Pokal schon geholt. Ich habe nichts dagegen, wenn es ein weiterer Titel wird", sagte Nuri Sahin nach dem 4:2 im Elfmeterschießen bei seinem Ex-Klub.

Nuri Sahin (M.) hat große Ziele © SID

Beim bisher letzten ihrer sechs Pokalsiege 2009 gewannen die Bremer ebenfalls im Achtelfinale in Dortmund. Ein Wunschlos für die Viertelfinal-Auslosung am Sonntag hat Kapitän Max Kruse nicht. "Wir haben ambitionierte Ziele. Da ist es egal, gegen wen man spielt", sagte Kruse nach der dramatischen Begegnung, in der es nach Verlängerung 3:3 gestanden hatte.