Bremen verlängert Vertrag mit Sportchef Baumann bis 2022

Bremen (SID) - Nach wochenlangem Tauziehen hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann vorzeitig bis 2022 verlängert und damit mittelfristig auf Kontinuität gesetzt. Trainer Florian Kohfeldt ist sogar mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet.

"Wir sind überzeugt von der Arbeit von Frank Baumann und haben nun auf dieser Position Planungssicherheit und Klarheit. Mit ihm wollen wir die Herausforderungen, die sportlich und coronabedingt vor uns liegen, angehen und meistern", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode.

Der Ex-Nationalspieler und langjährige Werder-Kapitän Baumann hatte 2016 seinen Vorgänger Thomas Eichin abgelöst. Erstmals war der Vertrag des 45-Jährigen im Jahr 2018 bis 2021 verlängert worden. Baumann: "Ich habe immer gesagt, wie viel Spaß es mir bereitet, für Werder Bremen zu arbeiten."

Doch über eine weitere Zusammenarbeit hatte es in den vergangenen Wochen an der Weser unterschiedliche Auffassungen gegeben. Vereinsintern geriet Baumann in die Kritik, nachdem sich die Norddeutschen nach einer sportlich desaströsen Saison erst in der Relegation den Klassenerhalt sichern konnten.

Baumanns neuer Vertrag behält auch Gültigkeit, wenn sich bei der auf April 2021 verschobenen Mitgliederversammlung ein neuer Aufsichtsrat mit anderer Besetzung herauskristallisieren sollte. "Damit hätte ich kein Problem, auch wenn die Zusammenarbeit mit den aktuellen Mitgliedern immer von großem Vertrauen geprägt war", sagte der ehemalige Werder-Profi.

Ungeachtet der sportlichen Probleme in den vergangenen Monaten und der anhaltenden Coronavirus-Pandemie strebt Baumann mit dem SV Werder aber perspektivisch eine Rückkehr auf die internationale Fußballbühne an: "Aktuell verbieten sich solche Träume ein Stück weit. Aber Europa bleibt ein Ziel, wenn auch nicht heute und morgen."