Bremen verpflichtet Leihspieler Friedl fest

Bremen (SID) - Nach dem Ende eines 18-monatigen Leihvertrages hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen Abwehrspieler Marco Friedl vom deutschen Rekordmeister Bayern München fest verpflichtet. Dies gaben die Hanseaten am Mittwoch bekannt. Wie üblich machte der Bundesliga-Achte zur Laufzeit des Kontrakts keine Angaben.

Marco Friedl bleibt nach seiner Leihe fest in Bremen © SID

"Ich habe immer betont, dass Marco eine hohe Wertschätzung bei uns genießt und in Zukunft eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen kann. Ich freue mich, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen möchte", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Friedl ergänzte: "Ich habe mich bei Werder vom ersten Moment an sehr wohlgefühlt."

Der 21 Jahre alte Österreicher kam bei den Norddeutschen bislang in 17 Pflichtspielen zum Einsatz. Für sein Heimatland durchlief Friedl alle Jugend-Nationalmannschaften.