Brennauer gewinnt WM-Silber in Berlin, Bronze an Brauße

Berlin (SID) - Lisa Brennauer hat bei der Bahnrad-WM in Berlin Silber in der Einerverfolgung und ihren Vorjahreserfolg wiederholt. Die 31-Jährige aus Durach musste sich am Samstag im Finale um Gold in 3:23,229 Minuten der US-Amerikanerin Chloe Dygert (3:16,937) geschlagen geben, die schon in der Qualifikation einen Weltrekord (3:17,283) aufgestellt hatte und diesen nochmals verbesserte.

Lisa Brennauer kämpft in Berlin um Gold © SID

Das Podium komplettierte Franziska Brauße (Öschelbronn/3:24,284). Die 21-Jährige setzte sich im Rennen um Bronze im deutschen Duell gegen Lisa Klein (Saarbrücken/3:26,342) durch. Brennauer, Brauße und Klein bildeten am Donnerstag gemeinsam mit Gudrun Stock (München) den Vierer, der zu Bronze fuhr.