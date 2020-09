Breuer soll Berater des DESG-Präsidiums werden

Berlin (SID) - Der frühere Eisschnellläufer Christian Breuer soll Berater des Präsidiums der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) werden. Der 15-malige deutsche Meister sei unter anderem für die Kontakte zu den internationalen Verbänden wie dem Internationalen Olympischen Komitee IOC und dem Eisschnelllauf-Weltverband ISU zuständig, teilte der Verband mit.

Christian Breuer gewann 15 deutsche Meisterschaften © SID

"Der deutsche Eisschnelllaufsport hat sich in den vergangenen Jahren international schüchtern gezeigt. Aufgrund meiner Erfahrungen im Ehrenamt möchte ich beratend helfen, dies zu ändern", sagte Breuer in einem ersten Statement.

Allerdings ist es noch fraglich, ob das aktuelle DESG-Präsidium auch in Zukunft den Verband führt. Der kommissarische Präsident Matthias Große will sich am Samstag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main zum DESG-Präsidenten wählen lassen.