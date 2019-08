Britin Chadwick erste Meisterin in der W Series

Köln (SID) - Jamie Chadwick hat sich den Meistertitel in der neuen Frauen-Rennserie W Series gesichert. Die 21 Jahre alte britische Rennfahrerin wurde im sechsten und letzten Rennen in Brands Hatch Vierte und krönte somit ihre starke Saison. Als Prämie kassierte die Entwicklungsfahrerin des britischen Formel-1-Teams Williams 500.000 Dollar (etwa 442.000 Euro).

Fahrerinnen treten in W-Series in Formel-3-Wagen an © SID

Die Niederländerin Beitske Visser und Marta Garcia aus Spanien folgten in der Gesamtwertung auf den Plätzen zwei und drei. Die deutsche Starterin Naomi Schiff, eine gebürtige Belgierin, hatte mit der Vergabe des Meistertitels nichts zu tun und muss sich für die Saison 2020 erneut qualifizieren. Nur die besten zwölf Fahrerinnen haben ihr Ticket für 2020 bereits sicher.

In der W Series treten die Fahrerinnen in Formel-3-Wagen an, die Serie ist im Rahmenprogramm der DTM zu Hause. Das Ziel der Macher ist es, eine Plattform für ambitionierte Rennfahrerinnen zu bieten und sie auf höhere Aufgaben vorzubereiten. Die W Series polarisiert - sie hat einige prominente Fürsprecher wie den ehemaligen Formel-1-Fahrer David Coulthard. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen.