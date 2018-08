Britin Muir holt EM-Titel über 1500 m

Berlin (SID) - Topfavoritin Laura Muir aus Großbritannien hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin Gold über 1500 m gewonnen. Die Hallen-Europameisterin setzte sich am Sonntag in 4:02,32 Minuten vor Sofia Ennaoui (Polen/4:03,08) und ihrer Landsfrau Laura Weightman (4:03,75) durch.

Favoritenrolle bestätigt: Muir siegt über 1500 Meter © SID

Die deutschen Starterinnen Diana Sujew (Frankfurt) und Caterina Granz (Berlin) waren im Vorlauf ausgeschieden.