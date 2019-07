British Open: Amateur Schmid nicht im erhofften Traum-Flight

Portrush (SID) - Der Traum vom Flight mit den Golf-Superstars Rory McIlroy und Tiger Woods ist für den deutschen Amateur Matthias Schmid (Herzogenaurach) erwartungsgemäß geplatzt. Der 21-Jährige spielt die ersten beiden Runden der 148. British Open in Portrush/Nordirland mit dem Südafrikaner Richard Sterne und dem Franzosen Romain Langasque.

Schmid landete nicht im erhofften Flight mit Tiger Woods © SID

Für Schmid, der sich durch seinen Triumph bei der Europameisterschaft für Amateure für das vierte Major der Saison qualifiziert hatte, beginnt das Abenteuer am Donnerstag um 7.19 Uhr Ortszeit (8.19 Uhr/MESZ). Am Freitag geht der Major-Debütant, einziger deutscher Teilnehmer am ältesten noch ausgespielten Turnier der Welt, um 12.20 Uhr Ortszeit auf die Runde.