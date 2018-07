British Open: Kaymer droht das Aus - Langer wohl im Cut

Carnoustie (SID) - Für Martin Kaymer (Mettmann) ist die 147. British Open in Carnoustie wohl schon zur Halbzeit beendet. Deutschlands bester Golfer spielte auf der zweiten Runde auf dem tückischen Par-71-Kurs an der schottischen Ostküste eine enttäuschende 75 und rutschte mit insgesamt 146 Schlägen zwischenzeitlich auf den geteilten 83. Platz. Erst am späteren Abend steht das Ergebnis fest, nur die besten 70 und alle schlaggleichen Spieler qualifizieren sich aber für das Wochenende.

Martin Kaymer steht bei den British Open vor dem Aus © SID

"Ich habe viel liegen gelassen", sagte Kaymer, der die Hoffnung auf den Cut vor allem an den "harten" Schlusslöchern 16 bis 18 verspielte. Mit vier Bogeys bei zwei Birdies lag er bis dahin zumindest noch auf Kurs für die nächsten beiden Runden. Doch wie schon am Vortag verlor er auf den letzten drei Löchern zwei weitere Schläge und rutschte weiter ab.

"Ich fühle mich gut, ich kann auch alle Schläge, aber die Konzentration ist dann zwischendurch weg und der Körper ist müde", haderte er. Für Kaymer, der im Juni 2014 seinen bislang letzten Toursieg gefeiert hatte, wäre es bei der elften Teilnahme am dritten Major der Saison erst das zweite vorzeitige Aus. Bislang war der heute 33-Jährige bei The Open nur 2012 am Cut gescheitert.

Nach Wochen ohne Niederschlag und dem Start auf einem ausgetrockneten Rasen gab es am Freitag viel Regen, nicht nur Kaymer absolvierte seine Runde auf nassem Grün. Besser als der Rheinländer schlug sich Altmeister Bernhard Langer (Anhausen), der zweimalige US-Masterssieger spielte am Freitag eine 71 und lag mit 144 schon vor Rundenende recht sicher im Cut. Langer hatte sich durch seinen Erfolg im Vorjahr bei der Senior British Open für das Major qualifiziert.

Superstar Tiger Woods wiederholte seine 71 vom Vortag und bewegte sich in den Top 30. Für den Weltranglistenersten Dustin Johnson (USA) wurde das Turnier indes zum wahren Debakel. Der 34-Jährige konnte nach einer 76 zum Auftakt mit einer 72 am Freitag nichts mehr retten und lag mit 148 Schlägen zunächst sogar außerhalb der Top 100, das galt auch für den schlaggleichen zweimaligen Majorsieger Bubba Watson (USA).

Der Amerikaner Kevin Kisner stand am frühen Abend mit 136 Schlägen an der Spitze des Klassements und darf weiter von seinem ersten Major-Triumph träumen. Der 34-Jährige teilte sich die Führung allerdings mit seinem Landsmann Zach Johnson.