British Open: Kaymer und Langer starten glanzlos

Carnoustie (SID) - Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer (Mettmann) und Bernhard Langer (Anhausen) sind glanzlos in die 147. British Open in Carnoustie gestartet. Auf dem tückischen Par-71-Kurs an der schottischen Ostküste benötigte der 33-Jährige Kaymer am Donnerstag für seine erste Runde 71 Schläge. Der 60-jährige Langer benötigte sogar drei Schläge mehr.

Martin Kaymers Britsh-Open-Auftakt verlief durchwachsen © SID

Kaymer war am ersten Tag im ersten Flight ab 6.35 Uhr Ortszeit unterwegs. Als Langer am Nachmittag ins Klubhaus kam, waren immer noch zahlreiche Konkurrenten auf dem Platz.

Auf dem wegen Wochen ohne Regen ausgetrockeneten Platz gelangen Kaymer trotz der schwer kontrollierbaren Schlaglängen vier Birdies. Den Schlaggewinnen standen ebenso viele Bogeys gegenüber, zwei davon unterliefen dem ehemaligen Weltranglistenersten auf den Löchern 16 und 17. Kaymer, der im Juni 2014 seinen bislang letzten Toursieg gefeiert hatte, verspielte damit ein vielversprechendes Ergebnis.

"Ich habe die Fairways getroffen, daraus aber leider zu selten einen Vorteil gezogen. Man hätte eine sehr tiefe Runde spielen können, aber ich denke, dass eine Par-Runde bei einem Major nie schlecht ist", sagte Kaymer bei Sky.

Bernhard Langer (Anhausen) hielt sich lange gut, nach Loch 15 lag der zweimalige US-Masterssieger auf Par. Bogeys an der 16 und 17 warfen den Altmeister jedoch zurück. Langer hatte sich durch seinen Erfolg im Vorjahr bei der Senior British Open für das dritte Major-Turnier des Jahres qualifiziert.