British-Open-Siegerin Popov in Florida auf Platz 15

München (SID) - British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat sich beim US-Turnier der Frauen in Belleair/Florida mit 279 Schlägen mit dem geteilten 15. Platz zufrieden geben müssen. Popov hatte nach der ersten Runde geführt. Caroline Masson (Gladbeck) wurde mit 277 Schlägen auf dem Par-70-Platz Zwölfte. Sandra Gal (Düsseldorf) war am Cut gescheitert. Der Sieg ging an die Südkoreanerin Sei Young Kim (266).