Bröring-Sprehe und Desperados wieder im Olympiakader

Warendorf (SID) - Nach ihrem erfolgreichen Comeback in Dortmund ist Mannschafts-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) mit ihrem Goldpferd Desperados in den deutschen Olympiakader zurückgekehrt. Diese Entscheidung des Dressur-Ausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) teilte die Reiterliche Vereinigung FN am Donnerstag mit.

Desperados wieder fit: Bröring-Sprehe in Olympiakader © SID

Nach einer gut 15-monatigen Turnierpause wegen einer Verletzung von Desperados hatte sich das Paar in der Westfalenhalle mit Siegen im Grand Prix und im Grand Prix Special mit jeweils knapp 80 Prozentpunkten erfolgreich zurückgemeldet.

Saisonziel von Bröring-Sprehe ist die Teilnahme an den Weltreiterspielen vom 11. bis 23. September in Tryon/USA. Für die 31-Jährige und ihren 17 Jahre alten Desperados wäre es der zweite WM-Start. 2014 in Caen/Frankreich gehörten die beiden zur deutschen Gold-Equipe und gewannen auch Einzel-Bronze. Bei Olympia 2016 in Rio gab es die gleiche Ausbeute.