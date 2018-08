Bronchitis: Saison für Hindernis-Europameisterin Krause beendet

Köln (SID) - Wegen einer Bronchitis ist die Saison für Hindernis-Königin Gesa Felicitas Krause vorzeitig beendet. Damit kann die Europameisterin nicht beim ISTAF am Sonntag in Berlin an den Start gehen.

Gesa Felicitas Krause will bei der EM wieder angreifen © SID

"Nach der Europameisterschaft konnte ich mehrere Tage wegen einer Bronchitis nicht trainieren. Ich habe alles versucht, um wieder rechtzeitig fit zu werden", sagte Krause (Trier): "Testläufe haben jetzt aber gezeigt, dass es leider noch nicht reicht."

Die 26-Jährige kommt dennoch ins Olympiastadion. "Ich habe mich so auf das ISTAF gefreut. Ich will trotzdem mit den Fans feiern. Zwar kann ich die 3000 Meter Hindernis nicht laufen – aber vielleicht schaffe ich es ja, 3000 Autogramme zu schreiben", so Krause.

Damit sind am Wochenende noch elf Europameister am Start, darunter die deutschen Gold-Gewinner Christin Hussong (Speerwurf/Zweibrücken), Malaika Mihambo (Weitsprung/Kurpfalz), Mateusz Przybylko (Hochsprung/Leverkusen), Thomas Röhler (Speerwurf/Jena) und Arthur Abele (Zehnkampf/Ulm).