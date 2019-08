Bronze Europas Fußballerin des Jahres

Monaco (SID) - Lucy Bronze ist Europas Fußballerin des Jahres. Die englische Weltklasse-Verteidigerin von Olympique Lyon wurde am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Monaco ausgezeichnet und setzte sich gegen ihre beiden Teamkolleginnen Ada Hegerberg und Amandine Henry durch. Mit ihnen hatte Lyon in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge die Königsklasse gewonnen. Im Vorjahr hatte Pernille Harder vom VfL Wolfsburg triumphiert.