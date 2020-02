Bronze für Förstemann bei Para-WM-Debüt

Köln (SID) - Der frühere Teamsprint-Weltmeister Robert Förstemann (Gera) hat ein gelungenes WM-Debüt im Para-Bereich gefeiert. Im Tandem mit dem sehbehinderten Schweriner Kai Kruse bestätigte der 33 Jahre alte Olympia-Dritte von 2012 bei den Titelkämpfen im kanadischen Milton durch die Bronzemedaille Ambitionen auf einen Start bei den Paralympics in Tokio. Insgesamt standen für das deutsche Team vor dem letzten Wettkampftag sechs Medaillen zu Buche.

Förstemann auch im Para-Radsport mit Erfolg © SID

Denn der Podiumsplatz von Förstemann/Kruse war nur eine von insgesamt vier Medaillen am vorletzten WM-Tag. Straßen-Weltmeisterin Maike Hausberger (Cottbus) holte bei ihrer WM-Premiere auf der Bahn in der C2-Klasse sowohl im Scratch als auch im Omnium Silber, nachdem die 25-Jährige bereits zum WM-Auftakt in der Verfolgung Bronze gewonnen hatte. Die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin Denise Schindler (Cottbus) sicherte sich in der C3-Klasse wie zuvor schon in der Verfolgung auch im Omnium Bronze.