Bronze für Snowboarderin Ettel bei Junioren-WM

Leysin (SID) - Snowboarderin Leilani Ettel aus Pullach bei München macht weiter auf sich aufmerksam. Bei der Junioren-WM in Leysin/Schweiz gewann die 17 Jahre alte Schülerin die Bronzemedaille in der Halfpipe. Ettel ist nach einem siebten und einem 15. Platz im Weltcup auch für die WM ab dem 1. Februar in Park City/Utah qualifiziert.