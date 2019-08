Bronzestatue für Ex-Nationalcoach Aragones in Madrid

Köln (SID) - Die Fans des spanischen Fußball-Erstligisten Atletico Madrid haben Geld für eine Bronzestatue gesammelt, um den ehemaligen Atletico-Profi und spanischen Ex-Nationalcoach Luis Aragones vor dem Estadio Metropolitano in der Hauptstadt zu ehren. Es kamen 130.000 Euro zusammen, wobei die Anhänger jeweils 15 Euro spendeten.

Fans sammeln Geld für Aragones-Statue © SID

Aragones war vor fünfeinhalb Jahren im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Fußballlehrer hatte die Furia Roja 2008 zum EM-Triumph im Endspiel gegen Deutschland geführt.

Im Europapokalendspiel der Landesmeister 1974 erzielte Aragones für Atletico gegen Bayern München in der Verlängerung (114. Minute) das 1:0. Bayern-Innenverteidiger Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck gelang in letzter Minute noch der 1:1-Ausgleich, sodass es zu einem Wiederholungsspiel erneut in Brüssel kam. Das gewann der FC Bayern zwei Tage später 4:0.