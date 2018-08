Bruun Larsen im BVB-Training verletzt - wohl zwei Wochen Pause

Dortmund (SID) - Angreifer Jacob Bruun Larsen (19) steht Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals sowie beim Auftakt die neue Bundesliga-Saison nicht zur Verfügung. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hat sich der Däne im Training am rechten Fuß verletzt.

Verletzte sich am rechten Fuß: Jacob Bruun Larsen © SID

Bruun Larsen, der unter dem neuen Trainer Lucien Favre zu den Gewinnern der Vorbereitung bei den Schwarz-Gelben zählte, soll nach Vereinsangaben "innerhalb der nächsten zwei Wochen" wieder ins Training einsteigen.

Der BVB tritt am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth an, am 26. August empfängt der Champions-League-Teilnehmer am 1. Bundesligaspieltag RB Leipzig.