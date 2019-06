Brych pfeift Halbfinale der Nations League

Porto (SID) - Der deutsche WM-Schiedsrichter Felix Brych leitet am Mittwoch beim Final Four der Nations League das erste Halbfinale zwischen Gastgeber Portugal und der Schweiz (20.45 Uhr/DAZN). Die Partie in Porto ist für den 43 Jahre alten Münchner der 101. Einsatz in einem Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Brych leitet das Spiel zwischen Portugal und der Schweiz © SID

Als Assistenten kommen Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen) zum Einsatz. Christian Dingert aus Lebecksmühle und Tobias Stieler aus Hamburg fungieren als Video-Assistenten.