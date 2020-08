"Bubble-MVP" Lillard nicht im Kader - Portland vor dem Aus

Köln (SID) - Die ohnehin geringen Hoffnungen der Portland Trail Blazers auf ein Weiterkommen in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA gehen gegen Null. Damian Lillard, wertvollster Spieler (MVP) der "Bubble" (Blase) in Orlando/Florida, kann am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Los Angeles Lakers wegen einer Knieverstauchung nicht auflaufen.

Auf Damian Lillard und Co. warten nun die Lakers © SID

Portland liegt gegen die Lakers um LeBron James im Achtelfinale mit 1:3 zurück, die Trail Blazers müssen für den Einzug in die nächste Runde die kommenden drei Spiele allesamt gewinnen. Ohne Lillard, der sich im vierten Aufeinandertreffen verletzt hatte, dürfte das kaum möglich sein. In Spiel zwei hatte sich Lillard den linken Zeigefinger ausgerenkt.