Buchmacher: Bayern Favorit gegen Klopps Liverpool

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht laut bwin am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) als Favorit ins Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. Nach dem 0:0 im Hinspiel notieren die Buchmacher die Elf von Trainer Niko Kovac vor heimischer Kulisse mit einer Quote von 2,05 deutlich vor der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp (Quote 3,50).

Auch in Sachen Viertelfinaleinzug erwartet der Sportwettenanbieter die Münchner mit einer Quote von 1,80 (Liverpool 1,95) knapp vorne.

Dagegen ist Vizemeister Schalke 04 am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Manchester City (Siegquote 1,15) nur krasser Außenseiter. Die Königsblauen werden nach dem 2:3 im Hinspiel in der Veltins-Arena mit einer Siegquote von 16,50 notiert.

Der Viertelfinaleinzug des englischen Meisters bringt nur eine Quote von 1,01, ein Schalker Überraschungscoup in Manchester wird mit dem 19,00-Fachen des Einsatzes belohnt.