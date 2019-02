Buchmacher: Liverpool Favorit gegen die Bayern an der Anfield Road

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales beim englischen Renommierklub FC Liverpool beim Wettanbieter bwin Außenseiter. Die Quote für einen Sieg der Reds beläuft sich auf 2,00, die Bayern werden mit 3,60 für einen Erfolg auf der Insel notiert.

Der FC Bayern gilt im Achtelfinale als Außenseiter © SID

Eine Woche nach der Dortmunder 0:3-Pleite bei Tottenham Hotspur droht auch Vizemeister Schalke 04 eine Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola wird beim Sportwettenanbieter mit 1,28 auf Sieg notiert, ein Schalker Erfolg würde das Zehnfache des Einsatzes bringen.

Mit der Titelvergabe im Champions-League-Finale in Madrid (1. Juni) haben die deutschen Teams in diesem Jahr laut bwin wenig zu tun. Hinter Topfavorit ManCity (Quote 4,33) erwartet der Buchmacher die Star-Truppe von Paris St. Germain um den deutschen Coach Thomas Tuchel (6,00) und den FC Barcelona (Quote 6,25), während der FC Bayern (Quote 14,00) allenfalls Außenseiterchancen besitzt.