Buchmacher favorisiert DFB-Team gegen Serbien

Wolfsburg (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist laut bwin mit einer Siegquote von 1,36 am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) klarer Favorit im Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien. Ein serbischer Sieg bringt das 8,25-Fache des Einsatzes. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,60 notiert.

Wetten: DFB-Elf im Spiel gegen Serbien favorisiert © SID

Wahrscheinlichstes Ergebnis für den Sportwettenanbieter ist mit einer Quote von 7,00 ein 2:0-Sieg der neuformierten Elf von Bundestrainer Joachim Löw. Bei einem 1:0 zahlt bwin das 7,25-Fache zurück. Ein 1:0–Sieg der Elf vom Balkan ist mit einer Quote von 18,50 notiert.