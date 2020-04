Buchmann: Tour im "Notfall" auch ohne Zuschauer

Köln (SID) - Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Emanuel Buchmann kann sich im "Notfall" auch eine Tour de France ohne Zuschauer vorstellen. "Das wäre schon ein komplett anderes Gefühl als sonst. Das Besondere an der Tour ist ja auch immer die Stimmung, dass Menschenmassen da sind. Aber für ein Jahr, als Notfall, könnte ich mir das schon vorstellen, auch wenn es nicht schön wäre", sagte Buchmann im Interview mit der Schwäbischen Zeitung (Samstagausgabe).

Die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Frankreich-Rundfahrt soll nun vom 29. August bis zum 20. September ausgetragen werden. Für Buchmann wäre es weiterhin der absolute Saisonhöhepunkt. "Alles andere ist nicht so wichtig. Darauf will ich mich bestmöglich vorbereiten, da will ich das Optimum herausholen", sagte der Vorjahresvierte.