Buchmann gibt Klassement-Ambitionen auf - Etappensieg als neues Ziel

La Rochelle (SID) - Der angeschlagene deutsche Radprofi Emanuel Buchmann hat bei der 107. Tour de France seine Ambitionen in der Gesamtwertung aufgegeben. "Mit dieser Form macht es keinen Sinn", sagte Buchmann am ersten Tour-Ruhetag in La Rochelle am Montag: "Die Gesamtwertung ist überhaupt kein Ziel mehr."

Emanuel Buchmann nach seinem Sturz bei der Dauphine © SID

Der Vorjahresvierte Buchmann belegt nach den schweren Bergetappen in den Pyrenäen nur den 18. Platz der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf den slowenischen Spitzenreiter Primoz Roglic (Jumbo-Visma) beträgt 5:45 Minuten.

Das neue Ziel des 27-Jährigen vom Team Bora-hansgrohe ist nun ein Tageserfolg. "Ich hoffe, dass ich mich regenerieren kann. Der Plan ist jetzt, auf einen Etappensieg zu gehen", sagte Buchmann. Mit seiner derzeitigen Form werde aber auch das schwierig.

Buchmann war nach einem Sturz zwei Wochen vor Tour-Start bei der Dauphine nicht in Bestform zur Frankreich-Rundfahrt angereist. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent", sagte Buchmann: "Mir fehlen 15, 20 Watt, die ich vor dem Sturz und auch letztes Jahr hatte. Mit den fehlenden Watt kann man bei der Leistungsdichte nicht vorne mitfahren."

Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Tour kommt für ihn indes nicht infrage: "Man ist natürlich enttäuscht, wenn man sich ein Jahr darauf vorbereitet. Bei der Tour steigt man aber ungern aus, das will ich schon zu Ende bringen."