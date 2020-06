Buchmann mit zwei deutschen Helfern zur Tour de France

Berlin (SID) - Radprofi Emanuel Buchmann nimmt bei der Tour de France 2020 mit zwei deutschen Helfern das Podium in Angriff. Zum achtköpfigen Aufgebot des Teams Bora-hansgrohe gehören neben dem Vorjahresvierten Buchmann auch der deutsche Meister Maximilian Schachmann (26) sowie Lennard Kämna (23). Für Erfolge auf den Flachetappen soll erneut der slowakische Sprintstar Peter Sagan (30) sorgen.

Tour de France: Buchmann traut sich großen Wurf zu © SID

"Mit dem Team bin ich extrem zufrieden, es ist sehr gut auf mich zugeschnitten", sagte Buchmann in einer Videokonferenz am Dienstag: "Wenn die Fahrer in Top-Form sind, haben wir ein extrem starkes Team."

Der 27-jährige Buchmann, der zuletzt im Rahmen einer Charity-Aktion die "Everest-Challenge" absolvierte, erklärte die Tour 2020 zum "ganz großen Ziel" in dieser Saison: "Letztes Jahr war ich Vierter und ich versuche mich jedes Jahr zu verbessern. In diesem Fall ist das Podium das Ziel."

Angesichts der Coronapause sei die Konkurrenzsituation bei der Tour schwierig zu beurteilen. Dennoch traut sich Buchmann auch den ganz großen Wurf zu. Auf die Frage, ob für ihn der Tour-Sieg möglich sei, antwortete Buchmann: "Warum nicht? Es ist nicht unmöglich."

Schachmann war ursprünglich nicht für das Tour-Team vorgesehen, änderte nach der Verschiebung der Olympischen Spiele aber sein Rennprogramm. Neben seinem Einsatz bei der Tour ist er vor allem bei den Klassikern eingeplant.

Das Team Bora-hansgrohe bestreitet derzeit im Öztal das erste gemeinsame Trainingscamp seit der Corona-Zwangspause. Die diesjährige Tour soll am 29. August in Nizza beginnen und am 20. September traditionell in Paris enden.

Das Tour-Aufgebot von Bora-hansgrohe:

Emanuel Buchmann (Ravensburg), Maximilian Schachmann (Berlin), Lennard Kämna (Wedel), Peter Sagan (Slowakei), Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger, Felix Großschartner (alle Österreich), Daniel Oss (Italien)