Buchmann nach Sturz wieder im Radtraining: "Besser als beim Gehen"

Köln (SID) - Radstar Emanuel Buchmann ist nach seinem schweren Sturz beim Criterium du Dauphine wieder ins Training eingestiegen und sieht seinem Tour-Start zuversichtlich entgegen. "Der Schmerz in meinem Rücken ist immer noch da, aber auf dem Rad ist es besser als beim Gehen. Ich kann leicht trainieren, es geht jeden Tag besser", meldete der 27-Jährige vom Team Bora-hansgrohe per Instagram aus dem Höhencamp im italienischen Livigno.

Kann wohl bei der Tour-de-France starten: Buchmann © SID

"Im Moment liegt der Fokus auf Physiotherapie, aber ich bin optimistisch, dass für die Tour de France alles in Ordnung sein wird", so Buchmann, der bei der am 29. August in Nizza beginnenden Frankreich-Rundfahrt einen Podestplatz anpeilt.

Buchmann war am Samstag bei der Tour-Generalprobe in Frankreich auf einer Abfahrt heftig zu Fall gekommen, hatte sich zwar keine Brüche, aber starke Prellungen an Rücken und Gesäß zugezogen.