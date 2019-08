Buchmann siegt auch in Bochum

Bochum (SID) - Radprofi Emanuel Buchmann bleibt eine Woche nach seinem hervorragenden vierten Platz bei der Tour der France in der Erfolgsspur. Der Ravensburger vom deutschen Team Bora-hansgrohe gewann am Sonntag nach 80 Kilometern souverän die 22. Auflage des Sparkassen-Giros in Bochum. Vor über 30.000 Zuschauern setzte sich der 26-Jährige dank einer beherzten Attacke rund 20 Kilometer vor dem Ziel im Alleingang vor dem Kölner Nils Politt (Katusha-Alpecin) und Andre Greipel (Arkea-Samsic) aus Rostock durch.

Emanuel Buchmann gewann den Sparkassen-Giro in Bochum © SID

Am Mittwoch hatte Buchmann bereits das traditionelle Nach-Tour-Kriterium in Neuss für sich entschieden. Ende August startet der Klassementspezialist bei der Deutschland-Tour nochmals vor heimischer Kulisse.