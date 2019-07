Buchmann sieht sich nicht als Ullrich-Erbe: "Ich will in keine Fußstapfen treten"

Castres (SID) - Die deutsche Rundfahrthoffnung Emanuel Buchmann (Ravensburg) sieht sich nicht als potenzieller Erbe des einzigen deutschen Tour-Siegers Jan Ullrich. "Ich will in keine Fußstapfen treten. Ich fahre mein eigenes Rennen", sagte der derzeitige Gesamtfünfte der 106. Tour de France am ersten Ruhetag in Castres. Den Traum vom Gelben Trikot gebe es bei der Tour 2019 für ihn "nicht wirklich", fügte der 26-Jährige an.

Buchmann möchte nicht in andere Fußstapfen treten © SID

Der Radprofi aus dem Team Bora-hansgrohe fährt bislang die beste Frankreich-Rundfahrt seiner Karriere und liegt nur 33 Sekunden hinter Tour-Titelverteidiger Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos), der auf Platz zwei eine glänzende Ausgangsposition für die Bergetappen in den Pyrenäen besitzt. Thomas lobte Buchmanns Leistungen am Dienstag. "Es ist schon zu sehen, dass man dazugehört", entgegnete Buchmann daraufhin.

An seinem Tour-Ziel, einem Platz unter den besten Zehn, hält der Oberschwabe fest. Seinen Gesamtrang will Buchmann in den Pyrenäen erst einmal verteidigen. "Verrückte Dinge muss ich nicht machen, ich muss nicht selber angreifen", sagte Buchmann - und ergänzte: "Die Tour beginnt für mich jetzt richtig."

Team- und Zimmerkollege Maximilian Schachmann hob die besondere Konzentrationsfähigkeit seines Landsmanns hervor. "Er ist keinster Weise euphorisch, sondern bestärkt, weil er im Plan liegt", sagte der Berliner.

Bora-Teamchef Ralph Denk betonte, dass Buchmanns Leistungen auch den bislang fehlenden deutschen Etappensieg vergessen lassen. "Wenn einer Tuchfühlung zum Gelben Trikot hat, kann das den einen oder Sprintsieg aus der Vergangenheit kaschieren", sagte Denk.