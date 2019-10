Bürki-Einsatz gegen Gladbach im Pokal offen

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss im Pokalduell mit Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) womöglich weiter auf Torhüter Roman Bürki verzichten. "Ihm geht es besser, wir müssen abwarten", erklärte Trainer Lucien Favre am Dienstag vor dem Zweitrundenspiel. Schon im Revierderby bei Erzrivale Schalke 04 am vergangenen Samstag (0:0) war der 28-jährige Bürki wegen eines Infekts durch Marwin Hitz ersetzt worden. Torjäger Paco Alcacer (26) fällt nach seinen Achillessehnen- und Wadenproblemen definitiv aus.