Büste von Salah sorgt für hämische Kommentare

Sharm el Sheikh (SID) - Eine Büste des ägyptischen Fußball-Superstars Mohamed Salah hat für hämische Kommentare im Netz gesorgt. Die Skulptur zeigt den Angreifer von Champions-League-Finalist FC Liverpool bei seinem typischen Torjubel mit weit ausgebreiteten Armen. Allerdings ist eine Ähnlichkeit mit Salah nur rudimentär vorhanden.

Salah-Büste sorgt im Netz für Hohn und Spott © SID

Die ägyptische Künstlerin Mai Abdel Allah enthüllte das Werk am World Youth Forum in Sharm El Sheikh. Zuvor hatte es bereits in den Sozialen Medien Kritik beispielsweise an den Statuen von Cristiano Ronaldo auf dem Flughafen seiner Heimatstadt Madeira gegeben. Auch diese hatte keine oder nur wenig Ähnlichkeit mit dem Original. Auch eine Statue von Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona, die im vergangenen Jahr in Indien ausgestellt wurde, war ziemlich verhunzt worden.