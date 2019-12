Buhrufe bei Marseillaise: 5000 Euro Geldstrafe für Albanien

Nyon (SID) - Weil verärgerte Fans während der französischen Nationalhymne gebuht hatten, ist der albanische Verband von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt worden. Der Vorfall ereignete sich Mitte November beim EM-Qualifikationsspiel in Tirana, nachdem den Franzosen im Hinspiel eine peinliche Hymnenpanne unterlaufen war.

In Paris hatte die Regie vor dem Anpfiff der Partie am 7. September (4:1) statt der albanischen die Hymne Andorras eingespielt. Die Gästespieler schauten zunächst irritiert und verweigerten danach den Anstoß, bis die korrekte Melodie dargeboten wurde. Für diesen Fauxpas hatte die UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro gegen den französischen Verband verhängt.